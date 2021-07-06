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Audi alacaklara büyük müjde

06.07.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Audi SUV ailesinin kompakt sınıf temsilcileri Q3 ve Q2’nin yanısıra premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi Audi A3’ün Sportback ve Sedan versiyonlarında kredili alımlarda avantajlı faiz oranları uygulanıyor.

Audi alacaklara büyük müjde

Audi, A3, Q3 ve Q2 modellerinde kredili alımlarda avantajlar sunmaya devam ediyor. Audi Finans işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL‘ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. A3 model ailesinin Sportback 30 Turbo FSI 110 hp S line S tronic ve 35 Turbo FSI 150 hp Advanced/S line S tronic versiyonlarına 18 ay geri ödemede 150 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz oranının uygulandığı kampanyada ailenin sedan üyesi 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic için de 18 ay geri ödemeli 150 bin TL krediye yüzde 0,99 oranlarında faiz imkanı sunuluyor.

Kampanyaya dahil olan bir diğer model Q2’de ise 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI için 18 ay geri ödemeli 150 bin TL kredi kullanımında yüzde 0,99 oranları uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Audi
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