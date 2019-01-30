Audi ambleminin (logosunun) anlamı ne? Audi ne demek? Nasıl ortaya çıktı?

Daha sonra firmasına isim arayan August Horch ve iş arkadaşları bir araya geldikleri bir toplantıda, arkadaşlarından bir tanesinin oğlunun odanın kenarında Latince çalışması sırasında Audi kelimesine kulak misafiri olurlar. Latince’de “Audi” kelimesi “Dinlemek” anlamındadır. August Horch’un adında yer alan Horch kelimesi Almanca’da “Duymak” anlamına gelmektedir. İşte bu Horch ve Audi kelimelerinin anlam yakınlığı nedeniyle de “Audi” kelimesi marka olarak seçilmiştir. Firma adında karar kılınmasının ardından, Audi 1910 yılında kurulmuştur.

Audi’nin kurucusu August Horch

Audi amblemi anlamı nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

1910 yılında kurulan firmanın günümüzdekine göre oldukça farklı bir logosu yer alıyor. Amblem olarak “1” rakamına benzer bir figür, logo olarak ise, ters üçgen şeklinde günümüzde bile aynı harf fontuna sahip Audi yazısı bulunuyordu.

Audi’nin 1910 yılındaki amblem ve logosu

1910 yılındaki kuruluşundan 1932 yılına kadar Audi adı ve aynı amblem ile gelen firma, daha sonra bahsi geçen ilk firma Horch, DKW ve Wanderer markaları ile birleşerek Auto Union adını almıştır. Her birinin adı bir halka ile temsil edilerek iç içe geçmiş dört halka olan yeni markanın amblemi ortaya çıkmıştır. Baş harfleri dikkate alınarak alfabetik olarak yapılan sıralamada; İlk baştaki halka Audi, 2.sırada DKW, 3 sırada Horch ve son sırada da Wanderer markası temsil edilmektedir. Bu amblem günümüzde daha modern görünümü haricinde aynen kullanılmaktadır.