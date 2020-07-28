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Audi CEO'su Markus Duesmann'dan şaşırtan Tesla itirafı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Audi CEO'su Markus Duesmann Tesla'yı övdü. Audi CEO'su Duesmann, otomobil endüstrisi hakkında verdiği röportajda Tesla için elektrikli otomobiller konusunda kendilerinden iki yıl önde olduğunu söyledi. Duesmann'ın Tesla hakkındaki sözleri ise bu kadarıyla da sınırlı değil.

Audi CEO'su Markus Duesmann'dan şaşırtan Tesla itirafı!

Tesla gibi Audi de e-tron ile elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. Fakat bu noktada Elon Musk'ın öngörüsü ile sayesinde Tesla'nın Audi gibi diğer tüm içten motorlu otomobil üreticilerini de harekete geçirdiğini söylememiz gerek. Üstelik bunu söyleyen bir tek biz değiliz. Audi CEO'su Markus Duesmann da Tesla'nın hakkını sonunda verenlerden.

'TESLA SEKTÖRÜN İKİ YIL İLERİSİNDE'

Audi CEO'su Markus Duesmann, Reuters'a bir röportaj verdi. Duesmann verdiği röportajda, Tesla'nın sektörün iki yıl ilerisinde olduğunu itiraf etti. Duesmann'a göre bunun nedeni Tesla'nın otomobillerini pillere göre şekillendirmesi, yazılım mimarisi ve otonom sürüş teknolojisi. Bu üç neden Tesla'yı görünüşe bakılırsa sektörün önünde tutuyor. Ancak Audi de Tesla önde olduğu için yatırımlarını bitirmiş değil. Zira, Volkswagen Group çatısı altındaki firma elektrikli otomobiller için kolları ciddi anlamda sıvamış durumda.

Audi E-Tron

AUDİ 'ARTEMİS' İLE 2024'E HAZIRLANIYOR

Audi, elektrikli ilk otomobili e-tron'un ardından Artemis adı altında yeni bir ekip kurdu. Bu ekip, temel olarak Tesla'nın teknolojilerini Audi markalı elektrikli otomobillere taşıyacak. Artemis ekibinin hedefi ise 2024 yılında Tesla ile rekabet edebilecek bir otomobil üretmek.

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