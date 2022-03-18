Audi CEO'sundan sürpriz sinyal: "Yapacağımıza söz veremem, ancak..."

Audi elektrikli otomobil çağına ayak uydurmaya çalışırken, firmadan oldukça sürpriz bir mesaj geldi. Görünüşe bakılırsa Audi yakın bir zaman diliminde Toyota Hilux ve Ford Ranger'a rakip olacak, belki de onlardan daha farklı özelliklere sahip bir pickup çıkartabilir. Yani Audi pickup hiç de hayal gibi durmuyor.

AUDI CEO'SU DUESMANN'DAN ÇARPICI SÖZLER! PICKUP AUDİ GELİYOR MU?

İngiltere merkezli Autocar'ın haberine göre; Audi CEO'su Markus Duesmann, Bentley, Lamborghini ve Ducati CEO'larıyla birlikteydi. Audi'nin bir pickup üretip üretmeyeceği sorulduğunda Duesmann, "Yapacağımıza söz veremem, ancak araştırıyoruz" dedi.

Duesmann'ın söylediklerine bakılırsa Audi, aslında çok uzak olmayan bir zaman diliminde "bir şey" sunabilir. Bu, pickup için bir konsept olabilir. Ancak şimdilik bilemiyoruz.

BENTLEY CEO'SUNDAN DİKKAT ÇEKEN ŞAKA

Duesmann'ın yanıtından sonra, Bentley CEO'su Adrian Hallmark ise espri yaparak "Bentley'nin ürün gamında bir tane pickup olmasını istemezdim." ifadesini kullandı. Bu da dikkat çeken anlardan birisi oldu.



