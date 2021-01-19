Audi, Çin pazarı için özel otomobiller üretecek!

Otomobil üreticileri arasındaki güçlendirilmiş ilişki, çoğunluğu Audi ve Volkswagen Group China'ya ait olan yeni bir Audi-FAW şirketinin kurulmasına yol açtı.

ALTIN ON YIL

Audi, bu yılın ilk çeyreğinde Çin KKD üretimine başlayacağını söyledi. Gerekli olan tek şey, tüm paydaşların ve Çin düzenleyici makamlarının rızasıdır. Audi Çin Başkanı Werner Eichhorn, “Audi ve FAW arasındaki bu derinleşmiş ortaklık, Audi için Çin'in son derece önemli pazarında bir sonraki 'altın on yıl' olarak yeni bir elektrifikasyon çağını müjdeliyor” dedi.

MİMARİLER FARKLI

Audi'nin PPE mimarisi, Porsche Taycan ve yakında çıkacak olan Audi e-tron GT tarafından kullanılan J1 platformundan farklı. Kullanılacak ilk üretim modelinin , Porsche Macan'ın 2022'de piyasaya çıkması planlanan elektrikli versiyonu olacağı anlaşılıyor. Audi Yönetim Kurulu Başkanı Markus Duesmann, "Changchun'daki yeni Audi-FAW şirketi ile Çin pazarındaki varlığımızı daha da genişletiyor ve yerel üretim yoluyla tamamen elektrikli premium araç üreticisi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" dedi. Audi, Çin yapımı ilk KKD modelini 2024 yılına kadar yerel üretimle başlayacak. Ancak bu yeni modelin ne olacağını henüz onaylamadığını söyledi.



