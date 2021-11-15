Audi e-tron GT, “Yılın En Güzel Otomobili” ödülünü aldı

Altın Direksiyon Ödülleri Berlin Axel-Springer-Haus'ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Törene katılan Audi AG CEO'su Markus Duesmann‘a e-tron GT’nin layık görüldüğü “Yılın En Güzel Otomobili” ödülü için ünlü heykel takdim edildi.

E-tron GT’nin özellikle tasarımıyla Audi markasının bu alanda ulaştığı noktayı ve iddiayı vurguladığını söyleyen Duesmann, “Etkileyici performansıyla da elektromobilitenin en duygusal halini sunuyor. Model ayrıca sürdürülebilir konseptiyle bir duruşu da simgeliyor. Bu anlamda E-tron GT bizim öncü modelimiz” diye konuştu.

HER KATEGORİDEN VE 70 YENİ MODEL ARASINDAN SEÇİLDİ

İlk olarak 1976 yılında düzenlenen Altın Direksiyon ödülleri prestijnin yanısıra aynı zamanda Almanya'nın en eski otomotiv ödüllerinden biri. Bu yıl 45’inci kez düzenlenen yarışmada, 12 kategoride 70 kadar yeni model değerlendirmeye alındı. Yılın En Güzel Otomobil‘i ödülü, tüm kategorilerde yer alan 70 model arasından ve okurların oylarıyla seçiliyor.

E-tron GT, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli modelleri pazara sunmaya hazırlanan Audi markası için, elektrikli mobilitedeki geleceğinin bir öncüsü olarak kabul ediliyor.

