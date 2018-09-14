Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Audi e-tron SUV, 17 Eylül Pazartesi günü 11:30’da Los Angeles’ta gerçekleştirilecek olan “The Charge” etkinliğinde tanıtılacak. Etkinlik ise web üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Alman otomotiv devi tüm dünyada merakla beklenen e-tron’un dünya prömiyerine sayılı günler kala son teaser görüntüleri paylaştı. Ancak modelin üzerindeki siyah saten örtü sadece LED farları ve aracın önündeki Audi logosunu görmemize imkan tanıyor. Neyse ki örtünün kalkmasına sadece 4 gün kaldı.

Piyasada başta Tesla Model X olmak üzere Mercedes-Benz EQC SUV ve Jaguar I-Pace gibi modellere rakip olarak gelecek olan Audi e-tron üretime girdi bile. Bu ayın ilk günlerinde markanın Brüksel’deki fabrikasında üretim hattına giren e-tron’un üretimi aralıksız sürüyor. Buradan çıkan araçlar dünyadaki birçok otomobil pazarına ihraç edilecek. Bunlardan en önemlisi ise Kuzey Amerika pazarı. Gelecek yılın ilk aylarında Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk örnekleri ulaşacak olan e-tron için ön siparişler yakında 1000 dolar gibi bir ücretle başlayacak.

2019 yılında Tesla, kendi evinde zorlu günler geçirecek. Çünkü, Amerikan elektrikli otomobil üreticisi ABD’de yakaladığı başarıyı Avrupa ve Asya gibi küresel pazarlara taşıyamadı. Şimdi ise çok geç kaldı. Çünkü rakipleri bir bir kendi evine geliyor.

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