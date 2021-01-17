Audi elektrikli otomobiller için tarih verdi

Yine de Audi, elektrikli araçların diğer içten yanmalı araçların yerini devralacağına o kadar inanıyor ki, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorları aşamalı olarak durdurmayı planlıyor. Aslında, tarihler hala biraz belirsiz, ancak Audi CEO'su Markus Duesmann, Alman WirtschaftsWoche'a , planların yaklaştığını söyledi “Çevrenin korunması ile ekonomik başarının birlikte iyi gittiğini” söyleyen Duesmann, önümüzdeki birkaç ay içinde hedef tarihlerin açıklanmaya hazır olacaklarını bildirdi.

Plan, markanın hangi fabrikalarının elektrikli motorlu araç üretimine ne zaman geçeceğini belirleyecek. Şirket daha önce Volkswagen Grubu'nun yazılım geliştirmesinden sorumluydu ve Porsche ile birlikte grubun yüksek kaliteli EV platformunu geliştiriyordu. Otomobil üreticisinin elektrikli araçlara olan bağlılığı, dizel motorlarının hile emisyon testleri yaptığının keşfedildiği 2015 Dieselgate skandalının ardından geldi.

Giderek daha fazla şehir ve ülke içten yanmalı araçları yasaklama sözü verirken, elektriğe bahis oynamak gerçekçi bir karar gibi görünüyor. Audi'nin kredisine göre, ilk üretim EV'si e-tron, 2020'de Norveç'in satış listelerinde en üst sırada yerini aldı. Yine de Audi alternatiflere izin veriyor. Elektrikli otomobillerin başarısı birazda satış rakamlarına bağlı olacak İşaretler elektrikli araçlar için iyi gibi duruyor. Audi halihazırda dünya çapında 17 plug-in hibrit modeli bulunuyor. Bir sonraki elektrikli modeli e-tron GT'yi bu yılın sonuna kadar piyasaya sürmeye kararlı görünüyor.



