Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!

Audi mühendis ekibi piyasadaki Mercedes-Benz CLS 63 AMG ve BMW M6 Gran Coupe modellerine rakip olarak gelecek yeni Audi RS 7’ye son dokunuşları yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Nürburgring pistindeki testleri sırasında casus kameralara yakalanan prototip yeni RS 7’de bir takım tasarım değişikliklerinin olduğunu gösteriyor.

Ancak yenilenen modelde değişim kozmetiğin ötesinde.Audi, yeni RS 7’de Porsche tarafından geliştirilen bir plug-in hibrid güç ünitesini kullanmaya karar verdi. 4.0 litrelik twin-turbo V8 motor halihazırda Porsche Panamera Turbo, Lamborghini Urus ve Bentley Bentayga modellerinde de kullanılıyor.

Yeni RS 7’in kaputunun altında yer alacak 4.0 litrelik twin-turbo V8 motor 140 beygir gücündeki bir elektrik motoru ile desteklenecek.

Yeni RS 7, bu iki güç ünitesi sayesinde Panamera Turbo S E-Hybrid’te olduğu gibi 680 beygir güç çıkışına ve 850 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Bu da onu şimdiye kadarki en güçlü Audi Sport modellerinden biri haline getiriyor. Son olarak yeni RS 7’nin standart olarak quattro dört tekerlekten çekişli ve S tronic çift kavramlı otomatik şanzıman ile geleceğini belirtelim.

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