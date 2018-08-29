HABER

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Audi ve BMW, Twitter üzerinden küçük ama bir o kadar da eğlenceli bir söz dalaşına girdi.

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

Dünyaca ünlü markaların sürekli olarak bir rekabet içerisinde olması ve birbirlerine laf atması o kadar da şaşırılacak bir durum değil. Ancak bazen öylesine ince dokunuşlar oluyor ki insan ister istemez gülmekten kendisini alamıyor.

Örneğin Burger King'in Mc Donald's'la şaka yoluyla uğraşması ya da Samsung ile Apple savaşı. Her iki tarafın tutkunlarını da olayı kızıştırdığı için markaların bedavadan prim yapmasını sağlıyor bu kavgalar. Kim bilir belki de anlaşmalı işlerdir bunlar. Bu tartışmalara ise bir yenisi daha eklendi.

Audi ve BMW, Twitter üzerinden küçük ama bir o kadar da eğlenceli bir söz dalaşına girdi. Nitekim bu ufak tartışma çok uzasaydı eğer işin rengi değişebilirdi. İlk hamle BMW'den Audi logolu bir paylaşımla geldi.

Auid ile BMW birbirine girdi!

''Havai fişekler M4'ün Yas Marina Blue görseli için havalanıyor!'' diye paylaşım yapan BMW'nin üzerine Audi "Gördünüz mü?" sözleri ile ortalığı kızıştırdı.

BMW ise bunun üzerine "Gördük... Her zaman gördüğümüz yerden; dikiz aynasından!" diye cevap verdi. Bunun üzerine Audi ise herhangi bir paylaşımda bulunmamayı seçti ve atışma sonlandı. Eh şimdi de mısırları hazırlayan firma çalışanları, kullanıcıların atışmalarını izlemeye başlamışlardır bile. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!
İlk milli anakartı üreten genç girişimci, destek bekliyorİlk milli anakartı üreten genç girişimci, destek bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Audi BMW

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Redmi Note 6 Pro geliyor

Redmi Note 6 Pro geliyor

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.