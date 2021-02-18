Audi’nin patronu elektrikli araçların daha az menzil sunacağını düşünüyor

E-tron GT'nin küresel olarak tanıtılmasının hemen ardından gelen Duesmann’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. CNET ile elektrikli araçlar hakkında konuşan yetkili, menzil savaşlarının çok daha uzun süre devam edeceğini öngörmediğini belirtti.

“GEREKSİZ BÜYÜK!”

Duesmann ; "Binlerce kilometre boyunca devasa piller koymak, bunun devam edecek bir trend olduğundan emin değilim" dedi. “Daha sonra şarj altyapısının yoğunluğu ve ayrıca müşterilerin artan deneyimi büyük kapasiteli araçların kıymetini azaltacak. Bugün benzin istasyonuna gidip yakıtınızı alıyorsunuz ve bu çok doğal, sürüş için enerjinizi nasıl elde ettiğiniz çok doğal. Elektrikli arabalarda bu o kadar doğal değil, davranışınızı biraz ayarlamalısınız. Ancak buna alıştığınızda pil boyutlarının tekrar düşeceğini düşünüyorum çünkü arabaları gereksiz yere ağır ve gereksiz yere pahalı hale getiriyorlar” dedi.

PİLLERİN BOYUTU AZALACAK!

Yeni e-tron GT 85 kWh pil paketine sahiptir ve EPA testi altında tek bir şarjla 383 km yol kat edebilir. Batarya testleri gelişmeye devam ettikçe, otomobil üreticileri kullandıkları batarya paketlerinin boyutunu küçültebilecek. Elektrikli araçların ağırlığını azaltabilecek. Böylece menzil, kullanım ve performansta artacak.



