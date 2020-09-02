Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!

2021 model Audi Q2 tanıtıldı. Audi'nin kompakt SUV kategorisindeki modeli Audi Q2 2021 makyajı ile tanıtıldı. Peki, yeni Audi Q2 nasıl görünüyor ve 2021 Audi Q2'nin özellikleri neler?

AUDİ Q2 2021 MODELİ GELİYOR!

Audi markasının dünya genelinde yarattığı prestij algısının yanına giderek kompakt olma becerisini de eklediğini görüyoruz. "kompakt" demişken otomobil dünyasında bu kelimenin altını iyice dolmaya başladı. Çünkü markalar, küçük ama arazi aracı havasında olan bu karosere yani kompakt SUV karoserine yatırım yapmayı önemsiyor. Diğer yandan bu karoser tipinin alıcısı da çok. gelelim Audi çatısı altındaki kompakt SUV modeli olan Q2'nin 2021 modeline.

2021 AUDİ YENİLİKLERİ ONDA

Hem tasarımsal hem de teknolojik açıdan yenilenen Audi Q2, kompakt SUV segmentinin en çekici modellerinden biri olmaya aday. Önce tasarımda değişen ne var bakalım...

Yeni Audi Q2 tasarım yenilikleri

Tüm far sistemi LED olacak şekilde yenilenmiş. Ayrıca far tasarımında da değişiklik yapılmış. Bu arada opsiyonel olarak matrix far teknolojisi de kullanıcıya sunuluyor.

Izgara yapısı ve tamponların tasarımı da değişmiş. Daha dinamik ve daha yenilikçi bir havaya sokulmuş.

Difizör, tampon ve stop lambası tasarımı da değişmiş.

Yeni Audi Q2 iç mekan yenilikleri

Yeni Audi Q2'tde iç mekanda da değişiklikler var. Hatta değişikliğin büyük bir kısmı iç mekanda söz konusu olmuş. Hem malzeme yapısı he iç mekandaki teknoloji detayları daha çekici hale getirilmiş. 12,3 inçlik Audi sanal kokpit tasarımı ve 8,3 inçlik multimedya ekranı da diğer detaylar arasında.