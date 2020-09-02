HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!

Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Yani Audi Q2'nin özellikleri nasıl? 2021 Audi Q2 hakkında neler biliyoruz? Audi Q2 2021 modeli hakkında merak edilenler burada!

Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!

2021 model Audi Q2 tanıtıldı. Audi'nin kompakt SUV kategorisindeki modeli Audi Q2 2021 makyajı ile tanıtıldı. Peki, yeni Audi Q2 nasıl görünüyor ve 2021 Audi Q2'nin özellikleri neler?

AUDİ Q2 2021 MODELİ GELİYOR!

Audi markasının dünya genelinde yarattığı prestij algısının yanına giderek kompakt olma becerisini de eklediğini görüyoruz. "kompakt" demişken otomobil dünyasında bu kelimenin altını iyice dolmaya başladı. Çünkü markalar, küçük ama arazi aracı havasında olan bu karosere yani kompakt SUV karoserine yatırım yapmayı önemsiyor. Diğer yandan bu karoser tipinin alıcısı da çok. gelelim Audi çatısı altındaki kompakt SUV modeli olan Q2'nin 2021 modeline.

2021 AUDİ YENİLİKLERİ ONDA

Hem tasarımsal hem de teknolojik açıdan yenilenen Audi Q2, kompakt SUV segmentinin en çekici modellerinden biri olmaya aday. Önce tasarımda değişen ne var bakalım...

Yeni Audi Q2 tasarım yenilikleri

  • Tüm far sistemi LED olacak şekilde yenilenmiş. Ayrıca far tasarımında da değişiklik yapılmış. Bu arada opsiyonel olarak matrix far teknolojisi de kullanıcıya sunuluyor.
  • Izgara yapısı ve tamponların tasarımı da değişmiş. Daha dinamik ve daha yenilikçi bir havaya sokulmuş.
  • Difizör, tampon ve stop lambası tasarımı da değişmiş.

Yeni Audi Q2 iç mekan yenilikleri

Yeni Audi Q2'tde iç mekanda da değişiklikler var. Hatta değişikliğin büyük bir kısmı iç mekanda söz konusu olmuş. Hem malzeme yapısı he iç mekandaki teknoloji detayları daha çekici hale getirilmiş. 12,3 inçlik Audi sanal kokpit tasarımı ve 8,3 inçlik multimedya ekranı da diğer detaylar arasında.

Yeni Audi Q2 Motor Yenilikleri

  • 3 benzinli ve 2 dizel olmak üzere 5 farklı motor seçeneği söz konusu. 1,5 litrelik benzinli motor 150 PS güç üretiyor.
  • 6 kademeli manuel şanzımanın ya da 7 ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği motorlar ataklık konusunda sınıfına referans olmak üzere üretildi.

Yeni Audi Q2'nin özelliklerine baktığımızda en dikkat çekici olan detaylardan biri de sürüş güvenliği konusunda çok etkileyici detaylar sunuyor olması. Zaten güvenli sürüş konusunda iddialı olan marka, 2021 model yılı Audi seçenekleri ile çok daha net bir güvenlik odağı sunuyor olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD basını: Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak!
ABD basını: Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak!
Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?
Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?
iOS 13.7 yayınlandı! İşte iOS 13.7 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.7 güncellemesi nasıl yüklenir?)
Koronavirüs odaklı iPhone güncellemesi yayınlandı!
Araba neden vitese geçmez?
Araba neden vitese geçmez?
Volkswagen'deki DSG şanzıman sorunu çözüldü mü?
Volkswagen'deki DSG sorunu çözüldü mü?
'Cuties' ile kritik rapor: Netflix'in lisansı iptal edilebilir
Sosyal medya ayaklanmıştı! Netflix'in lisansı iptal edilebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.