Audi q2 2021 modelinin makyajı tamamlandı!

2021 model Audi Q2 tanıtıldı. Audi'nin kompakt SUV kategorisindeki modeli Audi Q2 2021 makyajı ile tanıtıldı. Peki, yeni Audi Q2 nasıl görünüyor ve 2021 Audi Q2'nin özellikleri neler?
Audi markasının dünya genelinde yarattığı prestij algısının yanına giderek kompakt olma becerisini de eklediğini görüyoruz. "kompakt" demişken otomobil dünyasında bu kelimenin altını iyice dolmaya başladı. Çünkü markalar, küçük ama arazi aracı havasında olan bu karosere yani kompakt SUV karoserine yatırım yapmayı önemsiyor. Diğer yandan bu karoser tipinin alıcısı da çok. gelelim Audi çatısı altındaki kompakt SUV modeli olan Q2'nin 2021 modeline.
Hem tasarımsal hem de teknolojik açıdan yenilenen Audi Q2, kompakt SUV segmentinin en çekici modellerinden biri olmaya aday. Önce tasarımda değişen ne var bakalım...
Yeni Audi Q2'tde iç mekanda da değişiklikler var. Hatta değişikliğin büyük bir kısmı iç mekanda söz konusu olmuş. Hem malzeme yapısı he iç mekandaki teknoloji detayları daha çekici hale getirilmiş. 12,3 inçlik Audi sanal kokpit tasarımı ve 8,3 inçlik multimedya ekranı da diğer detaylar arasında.
Yeni Audi Q2'nin özelliklerine baktığımızda en dikkat çekici olan detaylardan biri de sürüş güvenliği konusunda çok etkileyici detaylar sunuyor olması. Zaten güvenli sürüş konusunda iddialı olan marka, 2021 model yılı Audi seçenekleri ile çok daha net bir güvenlik odağı sunuyor olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum