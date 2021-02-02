Audi Q5 Sportback artık daha sportif

Audi’nin Q ailesinin en yeni üyesi Q5 Sportback yılın ilk yarısı sonlarında Türkiye’de. Q model ailesinin en belirgin özelliği olan güçlü tasarımı ilk bakışta dikkat çeken Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor. Sera tipi yan camlar alçak biçimde uzanıyor ve aşağı doğru eğimine erken başlayarak, üçüncü yan camın keskin bir şekilde arkaya doğru daralmasını sağlıyor. Çarpıcı bir şekilde eğimli arka cam ve yükseğe monte edilmiş arka tampon, Q5 Sportback'e dinamik ve güçlü bir görünüm kazandıran diğer tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak. 2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV'yi 7,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor. Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor.