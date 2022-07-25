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AUGİS sınav ücretleri ne kadar? 2022 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

25.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Açıköğretim Fakültesi AUGİS görevli ücretleri belli oldu. 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı için görev talepleri açılmış olup sınavda görev almak isteyenler sistem üzerinden başvurular alınacak. AUGİS başvurusunda bulunacak vatandaşlar, AUGİS sınav ücretlerini merak ediyor. Peki 2022 AUGİS görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

AUGİS sınav ücretleri ne kadar? 2022 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Açıköğretim Fakültesi yaz dönemi sınavlarında görevli olmak isteyen gözetmenler
Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) başvurusunda bulunacaklar.
AUGİS görevlileri için 2022 ücretleri belli oldu. AUGİS sınav ücretleri ve AUGİS hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AUGİS BAŞVURULARI NEREDEN ALINACAK?

2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı 13 Ağustos 2022 için AUGİS görev başvuruları başladı. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev başvuru talebinde bulunabilecekler.

Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) için tıklayınız:

AUGİS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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