AUGİS sınav ücretleri ne kadar? 2022 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Açıköğretim Fakültesi yaz dönemi sınavlarında görevli olmak isteyen gözetmenler
Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) başvurusunda bulunacaklar.
AUGİS görevlileri için 2022 ücretleri belli oldu. AUGİS sınav ücretleri ve AUGİS hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı 13 Ağustos 2022 için AUGİS görev başvuruları başladı. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev başvuru talebinde bulunabilecekler.
Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) için tıklayınız:
AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası
Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira
Gözetmen: 170 lira
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