AUGİS sınav ücretleri ne kadar? AÖF, MEB, ÖSYM AUGİS görev ücreti kaç TL?

2021 AUGİS sınav ücretleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. 12 Kasım günü görevlendirme talebinde bulunan öğretmenler görev alacakları okullarda sınavlara katılacak. İşte o ücretler…

AUGİS ÜCRETLERİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATACAK?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu. Görevlilerin alacakları ücretler ise şöyle;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

2022 AUGİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılının sınav görevli ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni sene ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. Açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.



