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AUKUS: Macron, Avustralya Başbakanı Morrison'ı, iptal edilen denizaltı anlaşması konusunda kendisine yalan söylemekle suçladı

01.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı iptal edilen denizaltı anlaşmasıyla ilgili olarak kendisine yalan söylemekle suçladı. Roma'daki G20 Zirvesi'nde Emmanuel Macron'a, Morrison'ın kendisine yalan söyleyip söylemediği soruldu. Macron, Avustralyalı bir gazetecinin sorusuna, "Yalan söylediğini düşünmüyorum, bunu biliyorum" yanıtını verdi.

AUKUS: Macron, Avustralya Başbakanı Morrison'ı, iptal edilen denizaltı anlaşması konusunda kendisine yalan söylemekle suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı iptal edilen denizaltı anlaşmasıyla ilgili olarak kendisine yalan söylemekle suçladı.

Roma'daki G20 Zirvesi'nde Emmanuel Macron'a, Morrison'ın kendisine yalan söyleyip söylemediği soruldu.

Macron, Avustralyalı bir gazetecinin sorusuna, "Yalan söylediğini düşünmüyorum, bunu biliyorum" yanıtını verdi.

Macron, aynı gazetecinin, "Morrison'a bir daha güvenebilir misiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ülkenize çok saygı duyuyorum. İnsanlarınıza büyük sempati besliyorum. Sadece, 'Karşılıklı saygıya dayalı, dürüst ve tutarlı bir çizgide davranmanız gerekiyor' diyorum."

Macron da, 'Geleceğe bakmamız önemli' dedi.

Morrison: Macron'a yalan söylemedim

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Macron'a yalan söylemediğini vurguladı.

Scott Morrison, Macron'a karşı dürüst davranmadığı suçlamasını da reddetti.

Morrison, "Fransa Cumhurbaşkanına, geleneksel denizaltıların Avustralya'nın savunma ihtiyaçlarını artık karşılayamacağını daha önce söyledim. İki ulus arasındaki güvenin tesisi ve ilişkilerin yeniden inşası süreci de başladı" dedi.

AUKUS Paktı

Avustralya; 2016'da imzalanan ve Fransa'dan 12 denizaltı satın almasını öngören 37 milyar dolarlık anlaşmayı Eylül ayında iptal etmiş, ABD ve İngiltere ile AUKUS Paktı olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Paris yönetimi anlaşma sonrası Avustalya, ABD ve İngiltere'ye tepki göstermişti, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Arkadan bıçaklandık" demişti.

Fransa, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geçici olarak çekmişti.

Macron ve Morrison ise ikili anlaşmanın iptali sonrası ilk kez Roma'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da AUKUS Paktı sonrası Macron ile ilk kez geçen hafta yüz yüze görüşmüş, ABD'nin pazarlıklarda "beceriksizce davrandığını" itiraf etmişti.

AUKUS Paktı sayesinde Avustralya, ABD'nin sağladığı teknolojiyi kullanarak ilk kez nükleer denizaltı üretebilecek.

Savunma anlaşması, Çin'in artan askeri gücünü dengeleme çabası olarak da görülüyor.

Çin de anlaşmayı "fazlasıyla sorumsuzca" diye nitelendirerek kınamıştı.

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