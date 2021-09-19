HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

19.09.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi.

AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi.

Güvenlik anlaşması ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan denizaltı yapmak için teknoloji transferi yapmasını da içeriyor.

Dışişleri Bakanlığı görevine bu hafta başlayan Truss, İngiltere'nin çıkarlarını koruma konusunda "inatçı" olmaya devam edeceğini belirtti.

Sunday Telegraph gazetesine konuyla ilgili bir makale yazan Truss, bu anlaşma ile İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesi istikrarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi:

"Özgürlüklerin korunması gerekir bu yüzden dünyanın dört bir yanında güçlü güvenlik bağları kuruyoruz.

"Bu sadece kavramsal bir dış politika değil aynı zamanda benzer görüşlere sahip ülkelerle ortaklıklar yapıp, ortak değerler ve ortak çıkarlar üzerine koalisyonlar kurarak, İngiltere ve ötesindeki insanlara hizmet etmektir."

Truss bu anlaşmanın İngiltere'nin güvenliğini artırdığını, ülkedeki fabrikalar ve tersanelerde yüzlerce uzmanlık gerektiren iş imkanı yaratabileceğini de ekledi.

Liz Truss bu haftaki kabine değişikliğinde Dışişleri Bakanı oldu

Bu anlaşma sonucunda, Avustralya ile yapmış olduğu denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa ile eleştirilerine devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlattı ve "Bu iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" dedi.

İngiltere'deki büyükelçilerini çağırmaya gerek duymadıklarını, çünkü İngiltere'nin "her zaman fırsatçı olduğunu" belirten Le Drian "Bütün bu hikayede İngiltere'ye düşen rol yancılık gibi olmuş" dedi.

grafik

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ülkesinin çıkarlarını savunduğunu söyledi.

Morrison, Fransa ile 2016'da imzalanan ve 37 milyar dolar karşılığında 12 geleneksel denizaltı inşasını öngören anlaşmanın Avustralya'nın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını ve Fransa'nın da bunu bilmesi gerektiğini belirtti.

Morrison "Tabii ki bu Fransız hükümeti için büyük bir hayal kırıklığı, bunu anlıyorum" dedi ve ekledi:

"Fakat aynı zamanda Avustralya'nın her bağımsız ulus gibi kendi ulusal çıkarlarına uygun karar almaya hakkı vardır."

Bazı uzmanlar da anlaşmanın Çin'i provoke edeceği ve bölgedeki savaş riskini artırdığı görüşünde.

Avustralya bu anlaşma ile nükleer denizaltıya sahip yedinci ülke olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
İş görüşmesi için lük restorana giden 12 avukata şokİş görüşmesi için lük restorana giden 12 avukata şok
Tarihi anlar! Dünya'ya geri döndülerTarihi anlar! Dünya'ya geri döndüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kamerada

Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kamerada

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.