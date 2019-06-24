AKADEMA'nın meyvelerini vermeye başladığını belirten Çomaklı, "Hedefimiz her yaştan daha çok vatandaşımızın bu platformda eğitim görmesi ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranması. Başarı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, AKADEMA ile mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için hazırlanan e-Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerini verdiklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Dünya çevrimiçi eğitime önem veriyor. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığımız bu eğitim sistemini destekliyoruz." dedi.

Misyonu "Eğitimde açıklık" olan ve dünya çapında Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (Massive Open On-Line Courses, MOOCs) hareketi olarak 2008 yılında ortaya çıkan uluslararası projeyi Türkiye'ye kazandıran AÜ, bu sayede toplumun her kesimine yaşam boyu öğrenme sürecini destekliyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesince (AÜ) başlatılan "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Platformu"na (AKADEMA) katılan her yaş ve meslek grubundan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Yaşlı Bakımı e-Sertifika Programını başarıyla tamamlayan ve Bursa'nın İznik ilçesinden Eskişehir'e gelerek belgesini alan Emine Yıldız da eğitim sürecinin, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladığını anlattı.

Eğitim aldığı programı başarıyla bitirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldız, "Çok faydalı bir eğitim oldu. Ben 10 yıllık bir anneyim, çocuklarımı büyüttüm ve yeniden okumaya karar verdim. Çok mutlu ve gururluyum. Daha önce Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Ön Lisans Programını tamamlamıştım. Ardından Yaşlı Bakımı e-Sertifika Programını bitirdim. İznik'te bir huzurevi inşa ediliyor. Aldığım bu e-Sertifika ile iş başvurusu yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

- AKADEMA sistemi nasıl işliyor?

Dileyen herkese nitelikli öğrenme imkanı sunmayı amaçlayan AKADEMA, Anadolu Üniversitesinin 34 yıllık açıköğretim deneyiminin bir ürünü olarak hiçbir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içeriyor.

AKADEMA'ya "https://cevrimici.anadolu.edu.tr/login/signup.php" web adresinden kayıt yaptıran herkes, aynı site üzerinden ders malzemelerine yılın her günü 7/24 esasına göre ulaşabiliyor.