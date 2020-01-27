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Auschwitz kampının 75'inci kurtarılış yıldönümü anılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Nazi toplama kampı Auschwitz'in kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle bugün bir anma etkinliği düzenleniyor.

Auschwitz kampının 75'inci kurtarılış yıldönümü anılıyor

Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle bugün tören düzenleniyor.

II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da yer alan Auschwitz Birkenau'daki eski kamp alanında düzenlenecek anma etkinliğine bazı kamptan kurtulanların yanı sıra yaklaşık 50 ülkeden heyetler katılıyor.

Almanya adına törene Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier katılıyor.

27 Ocak 1945'te Sovyet Kızıl Ordusu Nazilerin toplama kampına ulaşmıştı. Kızıl Ordu kampta sağ kalan yedi binden fazla insanı o gün serbest bıraktı. Auschwitz ismi o tarihten bu yana soykırım ile birlikte anılıyor. Almanya'da1933-1945 arası iktidarı ellerinde bulunduran Naziler sadece Auschwitz-Birkenau toplama kampında bir milyondan fazla insanı öldürdü.

Başbakan Angela Merkel, Nazilerin en büyük toplama ve imha kampının korunmasına yönelik çalışan Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın onuncu kuruluş yıldönümü nedeniyle eski adıyla Oscwinchim olan Auschwitz'e geçen ay ziyarette bulunmuştu. Merkel'e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.

dpa/ TY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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