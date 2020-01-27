HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Auschwitz Kampı'nın Kurtuluşunun 75'inci Yıldönümü

Auschwitz Kampı'nın Kurtuluşunun 75'inci Yıldönümü

27.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

İnsanlık tarihinin en kara dönemlerinden birine tanıklık eden ve Hitler döneminde Yahudi Soykırımı'nın sembolü olan Auschwitz Kampı'nın Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının 75’inci yıldönümü Polonya ve Almanya’da anılıyor

Auschwitz Kampı'nın Kurtuluşunun 75'inci Yıldönümü

İnsanlık tarihinin en kara dönemlerinden birine tanıklık eden ve Hitler döneminde Yahudi Soykırımı'nın sembolü olan Auschwitz Kampı'nın Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının 75’inci yıldönümü Polonya ve Almanya’da anılıyor.

Merkezi anma töreni Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden liderleri ve siyasetçileri bir araya getirdi. Törenlere "ölüm kampı" olarak nitelenen Auschwitz’deki zulüme tanıklık eden ve kurtulabilen 200 eski tutsak da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Berlin’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önce Auschwitz’den kurtulmayı başaran üç Yahudi tutsakla bir araya geldi, ardından onlarla birlikte Polonya’ya gitti. Steinmeier’in bugünkü törende konuşma yapmayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı geçen hafta Kudüs yakınlarındaki Holokost Anma Müzesi "Yad Vashem"de bir konuşma yaptı ve Almanlar’ın İsrail’e ve İsrail halkına karşı tarihi sorumlulukları olduğunu söyledi. Steinmeier, "Şu anda sizlerin önünde hiçbir zaman unutulamayacak büyük tarihi bir suçla duruyorum" dedi.

Steinmeier, Almanya’daki ırkçı ve Yahudi düşmanı olaylara gönderme yaparak, bir daha böyle felaketler yaşanmaması için herkese sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Alman siyasetinde de gündemi belirleyen konu ülkede son yıllarda artan Yahudi düşmanlığı ve Yahudiler’e karşı şiddet eylemleri. Son olarak 10 Ekim 2019’da Almanya'nın doğusunda bulunan Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Yahudiler’in yılın en kutsal günü saydıkları Yom Kipur gününde gerçekleşen saldırıyı ırkçı bir Alman’ın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Koalisyon partilerinden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Marcus Söder, Auschwitz’in kurtarılmasının 75’inci yılı nedeniyle bugün yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan Yahudi düşmanlığına Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) neden olduğunu söyledi. Söder AfD’li siyasetçilerin kullandıkları siyasi dilin Yahudi düşmanlığını körüklediğini ifade ederek, ırkçı ve aşırı sağcıların AfD’den destek aldıklarını öne sürdü.

Alman Yahudileri Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch da AfD’nin Almanya’daki Yahudi düşmanlığının kaynağı olduğu değerlendirmesini yaptı. Dünya Yahudi Konseyi (WJC) Başkanı Ronald Lauder, Almanya’nın Yahudi düşmanı ve ırkçı çevrelere karşı yeterli sertlikte önlem almadığını belirterek, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadele verilmesini talep etti. Dünya Yahudi Kongresi tarafından geçen sonbaharda açıklanan bir araştırmaya göre Alman vatandaşlarının yüzde 27'si Yahudi düşmanı görüşlere sahip. Katılımcıların yüzde 28'i Yahudilerin ekonomide çok fazla güç sahibi olduğu, yüzde 26'sı da "dünya siyasetinde fazlasıyla belirleyici” olduğu görüşünü savunuyor.

Polonya sınırları içindeki Auschwitz, 1945’in 27 Ocak günü, Nazilere karşı savaşan Sovyet ordusu tarafından kurtarılarak, boşaltılmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'in yönetimindeki Nazi Almanyası döneminde, başta Yahudiler olmak üzere, eşcinsel, siyasi suçlu ve zihin engelli milyonlarca kişi, bir dizi toplama kampında öldürüldü. Nazilerin işgal ettikleri Polonya’da 14 Haziran 1940 tarihinde açılan Auschwitz, bu kampların en büyüğü olarak biliniyor; belgelere göre sağ çıkamayanların ve çoğu gaz odalarından öldürülenlerin sayısı ise yaklaşık 1 milyon 100 bin. Nazilerin 1933-1945 yılları arasında toplam 6 milyon Yahudi’yi öldürdüğünden yola çıkılıyor. Birleşmiş Milletler, 2005'te aldığı bir kararla 27 Ocak'ı 'Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü' ilan etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
İran'da korkutan depremİran'da korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

Yeni doğmuş bebeğe votka içiren anne-babaya tepki yağıyor!

Yeni doğmuş bebeğe alkol içirdiler!

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.