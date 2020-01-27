Auschwitz Kampı'nın Kurtuluşunun 75'inci Yıldönümü

İnsanlık tarihinin en kara dönemlerinden birine tanıklık eden ve Hitler döneminde Yahudi Soykırımı'nın sembolü olan Auschwitz Kampı'nın Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının 75’inci yıldönümü Polonya ve Almanya’da anılıyor.

Merkezi anma töreni Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden liderleri ve siyasetçileri bir araya getirdi. Törenlere "ölüm kampı" olarak nitelenen Auschwitz’deki zulüme tanıklık eden ve kurtulabilen 200 eski tutsak da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Berlin’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önce Auschwitz’den kurtulmayı başaran üç Yahudi tutsakla bir araya geldi, ardından onlarla birlikte Polonya’ya gitti. Steinmeier’in bugünkü törende konuşma yapmayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı geçen hafta Kudüs yakınlarındaki Holokost Anma Müzesi "Yad Vashem"de bir konuşma yaptı ve Almanlar’ın İsrail’e ve İsrail halkına karşı tarihi sorumlulukları olduğunu söyledi. Steinmeier, "Şu anda sizlerin önünde hiçbir zaman unutulamayacak büyük tarihi bir suçla duruyorum" dedi.