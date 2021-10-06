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Auschwitz toplama kampına Yahudi karşıtı yazılama yapıldı

06.10.2021 06:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazilerin katliam merkezi olarak kullandığı Auschwitz toplama kampında çalışan müze görevlileri, kampın duvarlarına yazılan Yahudi karşıtı mesajları kınadı.

Auschwitz toplama kampına Yahudi karşıtı yazılama yapıldı

Nazilerin katliam merkezi olarak kullandığı Auschwitz toplama kampında çalışan müze görevlileri, kampın duvarlarına yazılan Yahudi karşıtı mesajları kınadı.

Yetkililer, dokuz binanın duvarlarına yazılan mesajların soykırımı reddeden ve Yahudi karşıtı içerikte olduğunu açıkladı.

Nazilerin 40 toplama kampından en büyüğü olan Auschwitz'ti.

Polis yetkilileri konu hakkında soruşturma başlattı.

Salı sabahı bölgede olan ve yazılama yapan kişileri görenlerin yetkililerle iletişime geçmesi talep edildi.

Müze yönetimi "Bu, insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birinin simgesine yapılan zalimce bir saldırı ve bu kampta tutulmuş tüm insanların anısına acı verici bir hakaret" dedi ve ekledi:

"Polis yetkilileri kanıt toplama işlemlerini bitirdikten sonra duvarları eski haline getireceğiz."

Yönetim, 170 hektara yayılan kampın güvenliğinin düzenli olarak genişletildiğini fakat bütçelerinin pandemiden etkilendiğini açıkladı.

Polonya topraklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından 1940'ta kurulan bu toplama kampında, 4,5 yıl içinde en az 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bunların 1 milyona yakını Yahudilerden oluşuyordu.

Kurbanların çoğu Birkenau'daki gaz odalarında öldürülmüştü.

Bu tür vandallıklara pek rastlanmasa da 2010 yılında İsveçli bir adam, kampın girişindeki bednam "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) tabelasını çalmayı planlama suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yıl da kamp yakınlarındaki bir Yahudi mezarlığının duvarına gamalı haç ve diğer Nazi sembolleri çizilmişti.


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