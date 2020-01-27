Auschwitz’da katliamdan kurtuluşun 75. yılında anma töreni

Polonya’nın Auschwitz kentinde 2. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampında kalanların kurtuluşunun 75. yılı için anma töreni yapıldı.

Polonya’nın Auschwitz kentinde 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin toplanıp, çeşitli işkencelerle öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampında kalanların kurtuluşunun üzerinden 75 yıl geçti. Kentte her yıl düzenlendiği gibi bu yıl da anma töreni düzenlenirken, törene dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 katliam mağduru katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olmazken, toplama kampında öldürülenler için çelenkler konulup dualar edildi.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının Polonya’ya girmesi üzerine milyonlarca Yahudi, toplama kamplarına götürülüp çeşitli işkencelerle öldürülmüştü. 27 Ocak 1945’te Sovyet ordusunun şehre girmesiyle kamptaki Yahudilerden bazıları kurtulmuştu. Auschwitz kentinde yaklaşık 1 milyon 100 bin insan katledilirken, Auschwitz kenti 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının dehşetinin sembol kenti olarak görülüyor.

