HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı

Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Nazi toplama kampı Auschwitz'in Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının 75.

Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı

yıldönümünde kampta öldürülen Yahudiler anıldı. Anma törenine kamptan sağ kurtulanlar da katıldı.Polonya'da Naziler tarafından yaklaşık bir milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının dönemin Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümünde bugün uluslararası katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Törene kamptan sağ kurtulan ve bugün hâlâ hayatta olan 200 kişinin yanı sıra 60 ülkenin ve uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.

Törende ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Polonya Başkanı Andrej Duda tarihin tekrarlanmaması için yaşanan dehşetin akıllarda tutulması gerektiğini belirterek Auschwitz'de yaşananlarla ilgili gerçekleri korumanın ve geçmişi anmanın bir yükümlülük olduğunu dile getirdi.

Duda, "Bu mekanda biten insanlıkla ilgili mesajların ve uyarıların geleceğe taşınmasının bir ortak sorumluluk olduğunu" ifade etti.

"Yaşananların tekrarlanabileceğini biliyoruz"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmesini isteyerek Auschwitz'den sadece geçmiş olarak bahsedilmemesi gerektiğini, buna bir sorumluluk olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Steinmeier, kamptaki anı defterine de "Auschwitz dehşet ve Almanların suçunun olduğu bir yerdir. Başka insanları aşağılayan, işkenceden geçiren ve öldürenler Almanlar'dı. Biz neler olduğunu biliyoruz ve biz bunun tekrar olabileceğini de biliyoruz" diye yazdı.

Kurbanların ve sağ kalanların karşısında saygıyla eğildiğini belirten Steinmeier, "Auschwitz'deki barbarlığa giden yolu bilenler en başından savaşmalı" diye sözlerini sürdürdü.

O dönemde Nazilerin kontrolü altında olan Auschwitz'deki toplama kampında yaklaşık bir milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bütün Avrupa çapında öldürülen Yahudi sayısının ise altı milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Auschwitz'deki kampa 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu operasyon düzenlemiş ve kampta geriye kalan 7 bin 500 kişiyi sağ olarak kurtarmıştı.

Antisemitizm uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de kurumun New York'daki merkez binasında düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Dünyada antisemitizmin yayıldığı uyarısında bulunan Guterres, "Bu olguyu adıyla dile getirmemiz gerekiyor" dedi. Artan antisemitik nefretin küresel bir krize yol açtığını ifade eden Guterres, ABD'de geçtiğimiz haftalarda Yahudilere karşı işlenen suçlara değinerek ama aynı zamanda Avrupa'da da antisemitik eylemlerin arttığına işaret etti.

dpa,epd/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Filistinlilerden Trump'ın Ortadoğu Planı'na itirazFilistinlilerden Trump'ın Ortadoğu Planı'na itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi siber casuslukla suçladılar! Reuters'tan bomba iddia!

Türkiye'yi siber casuslukla suçladılar!

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı yarın açıklayacak! 'Neler olacağını göreceğiz'

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı yarın açıklayacak! 'Neler olacağını göreceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Para oradan verilmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması! Çin'e yardım teklifi

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması! Çin'e yardım teklifi

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.