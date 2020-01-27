Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı

yıldönümünde kampta öldürülen Yahudiler anıldı. Anma törenine kamptan sağ kurtulanlar da katıldı.Polonya'da Naziler tarafından yaklaşık bir milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının dönemin Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümünde bugün uluslararası katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Törene kamptan sağ kurtulan ve bugün hâlâ hayatta olan 200 kişinin yanı sıra 60 ülkenin ve uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.

Törende ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Polonya Başkanı Andrej Duda tarihin tekrarlanmaması için yaşanan dehşetin akıllarda tutulması gerektiğini belirterek Auschwitz'de yaşananlarla ilgili gerçekleri korumanın ve geçmişi anmanın bir yükümlülük olduğunu dile getirdi.

Duda, "Bu mekanda biten insanlıkla ilgili mesajların ve uyarıların geleceğe taşınmasının bir ortak sorumluluk olduğunu" ifade etti.

"Yaşananların tekrarlanabileceğini biliyoruz"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmesini isteyerek Auschwitz'den sadece geçmiş olarak bahsedilmemesi gerektiğini, buna bir sorumluluk olarak bakılması gerektiğini söyledi.