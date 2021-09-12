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Austin: "ABD 20 Yıl Öncesine Göre Daha Güvende"

12.09.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Eylül terör saldırılarının 20’inci yıldönümünde Amerika’nın Sesi Pentagon muhabiri Carla Babb’a özel röportaj veren Austin, ABD’nin “savunma kapasitesi ve taarruz yeteneklerinin evrildiğini ve kat kat arttığını” söyledi

Austin: "ABD 20 Yıl Öncesine Göre Daha Güvende"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerika’nın 20 yıl öncesine göre daha güvende olduğunu açıkladı.

11 Eylül terör saldırılarının 20’inci yıldönümünde Amerika’nın Sesi Pentagon muhabiri Carla Babb’a özel röportaj veren Austin, ABD’nin “savunma kapasitesi ve taarruz yeteneklerinin evrildiğini ve kat kat arttığını” söyledi.

ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine ara vermesi ya da değişen istihbarat bilgilerine göre tahliye işlemlerini çok daha erken başlatmış olması tartışmaları konusunda görüşleri sorulan Austin, gerek Savunma Bakanlığı, gerekse diğer federal kurumların önümüzdeki dönemde tüm bu süreci gözden geçireceğini belirtti. Austin gözden geçirme süreci tamamlanıncaya kadar bir erken değerlendirme ya da görüş bildirerek süreci tehlikeye atmayacağını sözlerine ekledi.

Afganistan’da baş gösterebilecek olası tehditlere karşı dikkatli olacaklarını belirten ABD Savunma Bakanı Austin, bu çabaların ABD’nin yaklaşan Çin tehdidine yönelik dikkati dağıtmayacağını kaydetti.

Lloyd Austin, sınır ötesi eylemler düzenleyen terör örgütlerinin ortaya çıkabileceği Somali gibi, yönetim boşluğu olan ülke ve bölgelerin Pentagon tarafından dikkatle izleneceğini de söyledi.

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