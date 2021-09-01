Austin ve Milley Afganistan Savaşını Değerlendirdi

ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, ortak basın toplantısında Afganistan savaşını değerlendirdi, çekilme operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı. Austin, IŞİD’e karşı Taleban’la işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna yorum yapmadı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında Afganistan’dan çekilme operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Savunma Bakanı Austin, tahliye operasyonunu tarihi bir başarı olarak nitelendirdi ve “Bu Amerika’nın Afganistan’daki savaşının son göreviydi” ifadesini kullandı. Austin, hem Afganistan savaşının başlamasına neden olan 11 Eylül saldırılarında hem de 20 yıl boyunca Afganistan’da hayatını kaybedenleri andı ve “Onları asla unutmayacağız” dedi.

ABD Savunma Bakanı önümüzdeki hafta Afganistan’dan tahliye edilen Afgan vatandaşlarının geçici olarak barındırıldıkları Körfez ülkelerine bir ziyarette bulunacağını söyledi. Bu ülkelere yardımlarından dolayı teşekkür edeceğini dile getirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de yaptığı açıklamada tahliye operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Milley, tahliye edilenlerin 9 farklı ülkedeki 26 değişik askeri üsse götürüldüklerini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı tahliye operasyonları sırasında Afganistan’da bulunan 6 bin civarı ABD askerinin de ülkeden ayrıldıklarını açıkladı. Tahliye operasyonunda güvenliği sağlamak üzere bu askerlerin 82. Hava İndirme Tugayı, Özel Kuvvetler ve Deniz Kuvvetleri’nde görevli askerler olduklarını belirtti.

Tahliye operasyonu sırasında ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakların toplam 387 uçuş yaptıklarını sivil uçaklarla yapılan uçuşlarla birlikte Afganistan’dan tahliye süreci boyunca toplam 778 uçuş yapıldığını ve 124 bin 334 kişinin ülkeden tahliye edildiğini söyledi.

Milley tahliye edilen kişilerden 23 bin 7 kişinin, ABD’nin Avrupa’daki üslerine götürüldüğünü, 20 bin civarındaki kişinin ABD Merkez Komutanlığı’na ait 5 farklı ülkedeki üslere nakledildiğini, yaklaşık 20 bin kişinin de ABD’deki 8 farklı askeri üsse götürüldüğünü belirtti.

ABD’nin Afganistan’da 20 yıl süren en uzun savaşında toplam 800 bin askerin Afganistan’da görev yaptığını, 2 bin 461 askerin hayatını kaybettiğini 20 bin 691 askerin de yaralandığını açıklayan Milley, Afgan ordusundan da 60 bin kadar kişinin bu 20 yıllık savaşta hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD’nin IŞİD’in Horasan kolu olarak bilinen ISIS-K terör örgütüne karşı Taleban’la işbirliği yapıp yapmayacağı sorusuna da ABD Savunma Bakanı Austin, bu konuda bir tahmin ya da yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

