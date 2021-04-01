Austin’den Akar’a S-400 Çağrısı

İki liderin, Doğu Akdeniz’de tüm gerilimlerin azaltılması çabaları ve olumlu diplomatik gelişmeler hakkında konuştuğu, Austin’in, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren görüşmelerden ve iki hükümetin bu sürece bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Austin ayrıca Karadeniz’de son askeri tatbikatlar dahil müttefikler ve ortaklar arasındaki işbirliğinin altını çizdi.

Austin’in, Türkiye’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu kapsamında oynadığı önemli rol ve devam eden barış sürecine desteğinden dolayı Akar’a teşekkür ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, “Türk-Amerikan ikili savunma ilişkilerine ve NATO çatısı altındaki müşterek güvenliğe olan bağlılığın altını çizmek için” Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Akar’la telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede S-400 meselesinin de gündeme geldiği ve Austin’in Türkiye’yi Rus füze savunma sistemini elinde bulundurmamaya çağırdığı bildirildi.

Austin ve Akar’ın, "Rusya’nın yarattığı zorluklar dahil, NATO’nun doğu ve güney cepheleri boyunca yaşanan istikrarsızlıkları" da ele aldığı bilgisi verildi.

Pentagon açıklamasında, “Bakan Austin, ABD-Türkiye askeri işbirliğini güçlendirmek için çalışmanın önemine işaret etti ve Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması

Görüşmeyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, iki bakanın görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Görüşmede her iki bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir.”