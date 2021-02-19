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Austin’den İlk Basın Toplantısında Afganistan Mesajı

19.02.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Austin’den İlk Basın Toplantısında Afganistan Mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısındaki gündemi Afganistan’dı. Austin, Afganistan’da barış yolunda ilerleme sağlanması ve ABD’nin askeri varlığının sona erdirilmesinin, Taleban’ın saldırılarını azaltmasına bağlı olduğunu söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısındaki gündemi Afganistan’dı. Austin, Afganistan’da barış yolunda ilerleme sağlanması ve ABD’nin askeri varlığının sona erdirilmesinin, Taleban’ın saldırılarını azaltmasına bağlı olduğunu söyledi.

Austin Pentagon’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şiddet hemen azalmalı” dedi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Afganistan ve Ortadoğu genelindeki ABD güçlerini idare eden emekli orgeneral Lloyd Austin, Başkan Joe Biden yönetiminin “düzenli ve titiz bir biçimde” Afganistan’da bir sonraki atılacak adımları değerlendirdiğini belirtti. ABD askerleri 20 yıla yakın süredir Afganistan’da görev yapıyor.

ABD’nin şu anda Afganistan’da 2.500 askeri var ve Austin, “acele” bir çekilmenin olmayacağını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi sırasında tam bir yıl önce bu ay Taleban’la bir anlaşmaya varılmış, buna göre ABD askerlerini aşamalı olarak geri çekme sözü vermişti. Anlaşma, 1 Mayıs 2021’e kadar bu ülkede hiçbir yabancı askerin kalmamasını öngörüyordu. Taleban anlaşma gereğince, Afgan hükümetiyle barış görüşmelerine başlama, ABD güçlerine saldırılarını sonlandırma ve El Kaide ile diğer aşırılık yanlısı gruplarla tüm bağlarını kesme vaadinde bulunmuştu.

Ancak Austin, Taleban’ın bu sözlerini yerine getirmediğini söyledi.

Başkan Joe Biden da bugün Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Afganistan’daki asker sayısı konusundaki planına ilişkin herhangi bir işaret vermedi. Biden barış sürecini destekleyeceğini ve Afganistan’ın uluslararası terör saldırılarının kaynak noktası olmaya geri dönmeyeceğini vurguladı.

Biden’dan sonra söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel de ülkenin kaosa sürüklenmemesi için gerekirse Afganistan’da askerlerini daha uzun süre tutabileceklerini belirtti. Merkel, “Çekilmek, yanlış güçlerin tekrar üstünlüğü ele geçirmesi demek değildir” ifadesini kullandı.

NATO’daki müttefiklerinin şu anda Afganistan’da ABD’den daha fazla sayıda askeri mevcut ve bu ülkeler Washington’un 1 Mayıs son tarihine bağlı kalıp kalmama konusundaki kararını bekliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, müttefiklerin, nihai bir siyasi çözümün ilk adımı olarak ateşkes ve “yeniden canlanan” bir barış sürecini görmeyi umut ettiklerini söylemişti.

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