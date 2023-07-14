AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom sahaya çıkıyor

Austria Wien Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) rakibiyle karşı karşıya gelecek. Geçen yıl çok forma giyme şansı elde edemeyen bazı futbolcuların kamp performansı hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de ekibinin yüzünü güldürmeyi başardı. Austria Wien Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayın saati ve kanalı...

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien Galatasaray maçı bugün (14 Temmuz 2023 Cuma) saat 20.30'da başlayacak.

Maç Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) oynanacak.

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Galatasaray maçı GS TV'de ve Galatasaray'ın YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.



