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AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom sahaya çıkıyor

14.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Austria Wien Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı kırmızılılar ülkenin köklü ekiplerinden olan rakibini yenip sahadan ayrılmayı hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken sporseverler de Austria Wien Galatasaray maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) rakibiyle karşı karşıya gelecek. Geçen yıl çok forma giyme şansı elde edemeyen bazı futbolcuların kamp performansı hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de ekibinin yüzünü güldürmeyi başardı. Austria Wien Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayın saati ve kanalı...

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien Galatasaray maçı bugün (14 Temmuz 2023 Cuma) saat 20.30'da başlayacak.

Maç Generali Arena'da (Franz Horr Stadyumu) oynanacak.

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien Galatasaray maçı GS TV'de ve Galatasaray'ın YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

AUSTRİA WİEN GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP


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