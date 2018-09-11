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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Frankfurt'ta düzenlenen fuara, 70’den fazla ülkeden 5 bini aşkın firma katıldı -Türkiye’den 276 firmanın katıldığı fuar 15 Eylül’de sona erecek

FRANKFURT (AA) - Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı (Automechanika), Frankfurt'ta kapılarını açtı.

Messe Frankfurt tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen fuarda, 70’i aşkın ülkeden 5 binden fazla katılımcı firma, otomotiv sektörüne ilişkin yedek parça ve aksesuarları alanında en yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Fuara, bu yıl Türkiye'den ise 276 firma katıldı.

Dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olarak kabul edilen Automechanika, yedek parça, araç sistemleri, tamirhane ekipmanları, kaporta ve boya, araç yıkama ile otomotiv alanındaki en son yenilikleri ön plana çıkarıyor.

Fuarda otomobil yedek parçalarının yanı sıra son trend aksesuar ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca fuarda bu yıl klasik araçların sergilendiği bir bölümde ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

-"Piyasaya güç katan yeni konuları tanıtmayı başardık"

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, konuya ilişkin açıklamasında “Bugün bile, Frankfurt Automechanika'nın 1971'de kurulmasıyla otomotiv satış sonrası pazarına verdiği desteği hala hissediyoruz.” ifadesini kullandı.

Otomotiv satış sonrası pazarındaki tüm önemli kuruluşların, enstitülerin ve sektör temsilcilerinin yakın işbirliğiyle piyasaya güç katan yeni konuları tanıtmayı başardıklarını belirten Braun, “Bu sayede zamanı yakalamaya devam ediyoruz ve etkinlik konseptinin tamamen güncel olmasını sağlıyoruz. Ve bu sadece Automechanika Frankfurt için değil, aynı zamanda dünyadaki diğer Automechanika fuarlarımız için de geçerli.” değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak 1971 yılında düzenlenen ve her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuar, 15 Eylül'de sona erecek.

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25. Automechanika Frankfurt Automechanika Automechanika Frankfurt Frankfurt

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