Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

FRANKFURT (AA) - Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı (Automechanika), Frankfurt'ta kapılarını açtı.

Messe Frankfurt tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen fuarda, 70’i aşkın ülkeden 5 binden fazla katılımcı firma, otomotiv sektörüne ilişkin yedek parça ve aksesuarları alanında en yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Fuara, bu yıl Türkiye'den ise 276 firma katıldı.

Dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olarak kabul edilen Automechanika, yedek parça, araç sistemleri, tamirhane ekipmanları, kaporta ve boya, araç yıkama ile otomotiv alanındaki en son yenilikleri ön plana çıkarıyor.

Fuarda otomobil yedek parçalarının yanı sıra son trend aksesuar ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca fuarda bu yıl klasik araçların sergilendiği bir bölümde ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

-"Piyasaya güç katan yeni konuları tanıtmayı başardık"

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, konuya ilişkin açıklamasında “Bugün bile, Frankfurt Automechanika'nın 1971'de kurulmasıyla otomotiv satış sonrası pazarına verdiği desteği hala hissediyoruz.” ifadesini kullandı.