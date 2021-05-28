Autoshow 2021 için geri sayım başladı! İlk olacak

Organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkanları hakkında bilgi alabilecek, merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecek.

ODD tarafından 17'ncisi düzenlenecek etkinlikte, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ODD Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz süreçte mobilite ve dijitalleşme bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Bu sebeple değişen tüketici alışkanlıkları ve giderek hızla dönüşen teknoloji ile geleceği şekillendirecek olan 'Mobilite' kavramı üzerinde durmak ve vurgulamak istedik.

Tüm ziyaretçiler Eylül ayında açılacak olan Autoshow 2021 dijital platformunu diledikleri gibi ziyaret edip, ilgi duydukları markalarla bir araya gelip, kendileri için hazırlanan sürpriz içeriklerle beraber sergilenen tüm ürünleri inceleme imkanına sahip olacaklar.Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun, ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına da katkıda bulunacağına inanıyoruz."

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, "Markalarla beraber uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinin ardından geri sayım başladı. 14-26 Eylül tarihlerinde www.odd.org.tr/autoshow2021 web adresinden otomotiv tutkunlarını en son teknoloji ürünlerle bir araya getirecek ve markaları buluşturacak fuarın hem otomotiv tutkunları hem de sektörümüz için çok güzel bir sinerji yaratacağına inanıyoruz." dedi.

(AA)

