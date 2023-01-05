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AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AUZEF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç sorgulama!

05.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF final sınavı sonuçları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öte yandan güz dönemi final sınavı soru ve cevap kitapçığı da sorgulanan diğer başlıklar arasında. AUZEF final sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde üç oturum olarak tamamlandı. Gözler sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AUZEF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç sorgulama!

AUZEF güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde tamamlanmıştı. Bu gelişme sonrası öğrenciler, yapılan final sınavlarına ilişkin sorgulamalarını sürdürüyor. Toplamda 3 oturumda gerçekleşen AUZEF güz dönemi final sınavı soruları, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavları sonuçlarına dair detaylar...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF güz dönemi final sınavı sonucuna ait harf notları 10 Ocak 2023 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden açıklanacak.

AUZEF vize

AUZEF FİNAL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF final soruları kitapçıkları ve cevap anahtarı, final sınavlarının tamamlanmasıyla beraber aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak görüntülenebiliyor.


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