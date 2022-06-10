AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2022? AUZEF harf notları hangi gün belli olacak?

AUZEF harf notları, sınav sonuçlarının 10 Haziran 2022 Cuma günü belli olmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Peki AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? AUZEF AGNO ve harf notu hesaplama süreci ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

AUZEF harf notları önümüzdeki günlerde İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinde erişime açılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022!

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

