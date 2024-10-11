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AUZEF kayıt yenileme - İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.10.2024 22:45
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Artık günümüzde neredeyse tüm işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İlköğretim, ortaöğretim ya da üniversite öğrencileri ile ilgili işlemler de yine internet üzerinden yapılabilir. Bu tür işlemleri gerçekleştirebilmek için direkt olarak kuruma ait site ya da uygulamalar kullanılabilir. Ayrıca tüm sistemleri tek portalda toplayan e-Devlet sistemi aracılığı ile de işlem yapılabilir. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme - İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Örgün öğretim dışında bir diğer öğretim türü uzaktan öğretim ya da açık öğretim türüdür. Ülkemizde çeşitli açık öğretim programlarından mezun olmuş birçok kişi vardır. Bu kişiler de aldıkları eğitim sonuncunda çeşitli meslekler edinmişlerdir. AUZEF olarak bilinen program da bu amaç ve hedef doğrultusunda sürdürülen bir sistemdir. Ancak açık öğretim sisteminden farkları bulunur. Tam açılımı ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’dir.

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Çoğu zaman karıştırılsa da Açık Öğretim Fakültesi kısaltılmış genel adı ile AÖF ve AUZEF arasında farklar vardır. Bu farkların başında gelen durum ise açık öğretim sisteminde derslerin yüz yüze yapılması olasılığı varken ama AUZEF sisteminde derslerin sadece uzaktan yapılması durumudur. AÖF sisteminde dersler PDF dosyası olarak sistemlere yüklenir ve öğrenciler canlı ders almaz.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaca AUZEF İstanbul Üniversitesi kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. AÖF sisteminin de İstanbul Üniversitesi AUZEF programının da çeşitli avantajları bulunur.

AUZEF kayıt yenileme nereden yapılır?

Her yıl belirli dönemlerde, üniversite sitesinde ve uygulamasında belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilir. Kayıt yenileme işlemi için yapılması gereken işlemler bulunur. Kayıt yenileme işlemleri için yapılması gereken ödemeler de anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. Direkt olarak internet üzerinden ya da şubelere gidilerek ödeme yapabilmek mümkün olur.

AUZEF kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ve belirtilen sayıda kayıt işlemi gerçekleştirilmezse öğrencilerin kayıtları otomatik olarak silinir. Bu nedenle sistem üzerinden kayıt sürelerini takip etmek gerekir. Takip İstanbul Üniversitesi sitesi ya da uygulaması üzerinden yapılabilir. Ayrıca öğrenci işlerine de başvuru yapılarak bilgi alınabilir.

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İstanbul Üniversitesi kayıt
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