AUZEF not hesaplama 2021... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

ANO HESABI NEDİR, AGNO NASIL HESAPLANIR?

Pandemi sürecinde online sınavlara girerek AUZEF sınavında ter döken öğrenciler için AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır anlatacağız. Öncelikli olarak ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesaplanır sorularına cevap verelim.

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim sınav notu hesaplama:

Uzaktan eğitimin en çok tercih edilen okullarından birisi olan İstanbul Üniversitesi’nin AUZEF sınavlarına pandemi dolayısıyla ilgi çok büyüktü. Sınav sonuçlarını 18 Haziran itibari ile öğrenen öğrenciler sınav sonuçlarının notlarını hesaplayarak geçer puanı nasıl alacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bu yıl AUZEF’e ilk kez başlayan öğrenciler ANO ve AGNO not hesaplamanın anlamını bulmaya çalışıyor.

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO) NEDİR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.