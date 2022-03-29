AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUEZEF sınav tarihleri ne zaman?

Adayların sorumlu olmuş oldukları alanlardan sınava katılacakları bahar dönemi vize sınavları için kısa bir süre kaldı. İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınavları için adaylar giriş belgesini beklerken, giriş belgelerinin nasıl öğrenileceği merak edildi.

AUZEEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınavları Nisan ayında gerçekleşecek. Öğrenciler AUZEF sınav merkezi tercihlerini yaptıktan sonra heyecanla sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Sınav giriş belgeleri ise yayımlanır yayınlanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile alınabilecek.

2022 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava girmek isteyen adayların bahar döneminde katılacakları sınavların tarihleri ise şöyle;

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

