AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı, sorumlu oldukları alanlardan bahar dönemi vize sınavlarına girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri ne zaman? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Sınava ilişkin detayları sizler için derledik.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınavları Nisan ayında gerçekleşecek. Öğrenciler AUZEF sınav merkezi tercihlerini yaptıktan sonra heyecanla sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Sınav giriş belgeleri ise yayımlanır yayınlanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile alınabilecek.

2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava girmek isteyen adayların bahar döneminde katılacakları sınavların tarihleri ise şöyle;

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

