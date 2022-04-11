AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav tarihleri ne zaman?

AUZEf sınav giriş belgesi merakla araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, bahar dönemi vize sınavları için giriş yerleri sorgulanmaya devam ediyor. AUZEF sınav tarihleri, AUZEF sınav giriş belgesi ve AUZEF sınavları hakkında bilinmesi gerekenler pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AUZEF sınavına dair detaylar açıklandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz. 12-13 Şubat'ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi, 8 Şubat tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre bahar dönemi ara sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

16 Nisan 2022 Cumartesi | 17 Nisan 2022 Pazar

Oturum Saat: 9.30 Oturum Saat 14.00 Oturum Saat 9.30 Oturum Saat 15.00

16-17 Nisan 2022 AUZEF Ara (Vize) Sınavı ve 17 Nisan 2022 ALES/1 Sınavı’na Girecek Öğrencilerimiz İçin Önemli Duyuru;

NOT(*): AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM’den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).

Mazeret sınavının tarihi, ara sınav sonrası web sayfamızdan duyurulacaktır. Belirtilen bu koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

