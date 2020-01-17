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  4. AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi dün akşam sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 final (bitirme) sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan ve açık öğretim okumakta olan kişiler için 11-12 Ocak tarihlerinde uygulanan AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin resmi adresinden yayımlandı.

AUZEF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2020 günlerinde yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yani AUZEF, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılında Uzaktan Eğitim, 2011 yılı başlangıcıyla da Açık Öğretim kapsamında öğrenci alımına başlayan AUZEF bu bakımdan Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir. 2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunuyor. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim şeklindedir.

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