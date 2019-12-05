AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?

23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapılan AUZEF ara sınavları sonuçları açıklandı. İstanbul AUZEF aksis vize sonuçları 2019 ile ilgili merak edilenler haberimizde.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019-2020 AUZEF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi. Aşağıdaki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.