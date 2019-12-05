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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 04:07 | Son Güncelleme

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ilk dönem sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada sonuçların 4 Aralık Çarşamba günü açıklanacağını duyurmuştu. Beklenen duyuru İstanbul Üniversitesi tarafından yapıldı. İstanbul AUZEF aksis vize sonuçları 2019 ile ilgili işte merak edilenler.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?

23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapılan AUZEF ara sınavları sonuçları açıklandı. İstanbul AUZEF aksis vize sonuçları 2019 ile ilgili merak edilenler haberimizde.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019-2020 AUZEF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi. Aşağıdaki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

  • Öğrenci Merkezlidir.
  • Fırsat eşitliği sunar.
  • Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
  • Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.
  • Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.
  • Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.
  • Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.
  • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.
  • Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.
  • Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.
  • Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.
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