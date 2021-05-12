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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı

12.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları duyuruldu. 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uzaktan uygulanan AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı

AUZEF bahar dönemi sınav sonuçları araştırılıyor. 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uygulanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav sonuç sorgulama ekranı öğrenciler tarafından merakla beklenen sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırılıyor. İşte, detaylar...

AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uygulanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav sonuçları belli oldu. Sonuçlar, AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenci bilgileri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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