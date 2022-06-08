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Auzef sınav sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

08.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Auzef sınav sonuçları açıklandı mı? İlgiyle takip edilen ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen final sınav sonuçları öğrenciler tarafından internette araştırılıyor. Öğrencilerin merakla beklediği sınavlar 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. İşte konuya ilişkin detaylar ve AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Auzef sınav sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Auzef sınav sonuçları; 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından merak konusu oldu. Yapılan sınavların ardından öğrenciler ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Auzef sınav sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan ara sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçları hakkında yeni bir bilgi paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz. Fakat sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçları http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden adaylara sunulacak.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

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Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

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açıköğretim sınav İstanbul Üniversitesi
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