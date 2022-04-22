AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 AKSİS sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. 16-17 Nisan'da yapılan sınavlar toplam 4 oturumda tamamlandı. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2022 AKSİS sorgulama ekranı ve sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Geçen yıl, 13 - 14 Kasım'da yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde duyurulmuştu.

Sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

16-17 NİSAN AUZEF SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden duyurulacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri; AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AUZEF SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek AUZEF soru cevapları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

