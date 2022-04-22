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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 AKSİS sorgulama ekranı!

22.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günleri gerçekleştirilen sınav sonrası, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Toplam 4 oturumla tamamlanan sınav sonuçları ile ilgili internette araştırma yapılıyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 AKSİS sorgulama ekranı ve detaylar...

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 AKSİS sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. 16-17 Nisan'da yapılan sınavlar toplam 4 oturumda tamamlandı. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 16-17 Nisan AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2022 AKSİS sorgulama ekranı ve sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Geçen yıl, 13 - 14 Kasım'da yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde duyurulmuştu.

Sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

16-17 NİSAN AUZEF SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden duyurulacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri; AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AUZEF SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek AUZEF soru cevapları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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sınav İstanbul Üniversitesi
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