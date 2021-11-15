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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İÜ AUZEF vize sınav sonuç tarihi

15.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde vize sınavları yapıldı. Sınavların ardından AUZEF vize sınav sonuçlarının tarihi bekleniyor. Sınav sonuçları için net olarak bir tarih belirtilmedi.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İÜ AUZEF vize sınav sonuç tarihi

9 Kasım’da erişime sunulan sınav belgelerinin ardından 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları yapıldı. AUZEF vize sınavlarının soru ve cevapları da, önümüzdeki günlerde sınav sonuçlarından önce erişime açılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce öğrencinin girdiği İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı, fakat geçtiğimiz dönemde olduğu gibi 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

Yani AUZEF vize sınav sonuçlarının 23-24 Kasım tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir. Sonuçlara dair duyurular AUZEF’in “tüm duyurular” sayfası üzerinden paylaşılacak.

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Adaylar sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden öğrenebilecekler.

2021-2022 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ...


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İstanbul Üniversitesi
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