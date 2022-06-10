AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA 2022! AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı; 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin 10 Haziran Cuma günü yapılan açıklama sonrası çok sayıda öğrenci tarafından merak konusu oldu. AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Peki AUZEF ders geçme notu kaç? İşte (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

