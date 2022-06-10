HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA 2022! AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA 2022! AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

10.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı, İstanbul Üniversitesi tarafından 10 Haziran Cuma günü yapılan açıklamanı ardından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İşte (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA 2022! AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı; 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin 10 Haziran Cuma günü yapılan açıklama sonrası çok sayıda öğrenci tarafından merak konusu oldu. AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Peki AUZEF ders geçme notu kaç? İşte (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

resized_182d3-5ea456e7auzef

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan açıkladı! Yeni hedef 10 milyar dolarErdoğan açıkladı! Yeni hedef 10 milyar dolar
Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştıAkşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştı
Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldıKomşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim İstanbul Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Kulislerde bu konuşuluyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ilk işi...

Kulislerde bu konuşuluyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ilk işi...

İlginizi Çekebilir

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.