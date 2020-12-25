AUZEF sınav tarihleri 2021... AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri!

AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 2 Ocak saat sabah 06:00'da başlayarak AUZEF güz dönemi final sınavları 10 Ocak saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten gelen açıklamaya göre güz dönemi final sınavları 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak. 2020-2021 AUZEF sınavları online mı olacak araştıran öğrencilere üniversitenin resmi internet sitesinden online sınav kararı müjdesi geldi. AZUEF güz dönemi final sınavlarında öğrenciler ders kitaplarının tamamından sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. İşte AZUEF 2020 -2021 yılı final sınavları hakkında detaylı haberimiz...

Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları için şu açıklamayı yapmıştı;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.