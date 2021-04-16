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AUZEF vize sınav tarihleri belli oldu | AUZEF Bahar Yarıyılı sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

16.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaltılmış ismiyle AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten bir fakültedir. 2020 senesinde pandemi sebebiyle yapılamamış olan AUZEF Bahar Dönemi sınavları 2021 senesi içerisinde gerçekleştirilecek. Peki öğrencilerin merak ettiği AUZEF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2021 yılı AUZEF sınav tarihleri...

AUZEF vize sınav tarihleri belli oldu | AUZEF Bahar Yarıyılı sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınavları geçtiğimiz sene 2020 senesinde yapılamamıştı. 2020'de yapılamamış olan AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının 2021 senesi içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki AUZEF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? İŞTE AUZEF SINAV TARİHLERİ...

2021 yılı AUZEF bahar dönemi ara dönem (vize) sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulacak ve öğrencilere 30 dakika süre verilecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden duyuruldu.

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları çevrim içi (Online) şekilde gerçekleştirilecek. Sınavların toplam başarı puanına katkısı, Ara Sınav (Vize) %40, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları %60 şeklinde olacak.

AUZEF VİZE SINAVLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz vakitte gerçekleştirebilirsiniz.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen süre ve saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılmayacaktır.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bazı bilgiler çıkacaktır ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen sınava başlamadan bu ekrandaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyup onaylayınız.

Ara sınavda her bir ders için 35 dakika süre verilecek ve öğrencilere çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.

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