AUZEF vize sınav tarihleri belli oldu | AUZEF Bahar Yarıyılı sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz vakitte gerçekleştirebilirsiniz.

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları çevrim içi (Online) şekilde gerçekleştirilecek. Sınavların toplam başarı puanına katkısı, Ara Sınav (Vize) %40, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları %60 şeklinde olacak.

2021 yılı AUZEF bahar dönemi ara dönem (vize) sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulacak ve öğrencilere 30 dakika süre verilecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınavları geçtiğimiz sene 2020 senesinde yapılamamıştı. 2020'de yapılamamış olan AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının 2021 senesi içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki AUZEF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen süre ve saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılmayacaktır.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bazı bilgiler çıkacaktır ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen sınava başlamadan bu ekrandaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyup onaylayınız.

Ara sınavda her bir ders için 35 dakika süre verilecek ve öğrencilere çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.



