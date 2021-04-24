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AUZEF sınavları başladı mı? AUZEF sınavlarına nasıl girilir?

24.04.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları başladı. Sınava online olarak katılacak olan öğrenciler AUZEF online sınava nasıl girilir? sorusunu araştırmaya başladı. 24 Nisan itibari ile başlayan AUZEF Bahar dönemi vize sınavı hakkında İstanbul Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. İşte, ayrıntılar...

AUZEF sınavları başladı mı? AUZEF sınavlarına nasıl girilir?

24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan AUZEF Bahar dönemi ara sınavları pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından online olarak uygulanacak vize sınavı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, AUZEF sınavlarına nasıl girilir? İşte, detaylar...

AUZEF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR 2021?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından Bahar dönemi ara sınavlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav Takvimi” sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın “Uygun Olmayanlar” sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz."

AUZEF ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ

Ekran Resmi 2021-04-24 22.32.46

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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sınav
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