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AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF vize sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

26.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi AUZEF’te okuyan öğrencilerin 13-14 Kasım tarihlerinde girdiği güz dönemi ara sınavları (Vize) için heyecan dorukta. AUZEF vize sınav sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyordu.

AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF vize sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı AUZEF’in resmî internet sitesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr'den açıklanması beklenen AUZEF vize sınav sonuçları için net bir tarih verilmese de geçtiğimiz yıllardan edinilen bilgilere göre sonuçların bugün ya da en geç pazartesi günü açıklanacağı söylenebilir.

AUZEF SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınav sonuçlarının bugün açıklanabileceği görüşü hâkim. Ancak konuyla ilgili net bir tarih henüz belirtilmedi.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İÜ AUZEF’ten sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda sınavın yapıldığı tarihten 10-12 gün sonra sınav sonuçları açıklanıyordu. Bu yüzden AUZEF vize sonuçlarının 26 Kasım 2021 Cuma ya da en geç 29 Kasım 2021 Pazartesi açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, sayfamızda gerekli bilgiler paylaşılacaktır.

AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022'de yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022'de yapılacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022'de yapılacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'de yapılacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

 

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