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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi’den açıklama bekleniyor

07.05.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite yönetimi, AUZEF sınav sonuçları için net bir tarih vermedi.

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi’den açıklama bekleniyor

Ancak bir önceki sınav dönemine bakıldığında, yapılan sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta sonra AUZEF sınav sonuçları açıklanmıştı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde devam ettiren adayların gözü kulağı, üniversiteden yapılacak AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi…

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınavları 24 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bir önceki sınavlar, 7 Şubat'ta tamamlanmış, sonuçlar da 13 Şubat'ta açıklanmıştı. Bu bilgiye bakıldığında AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ internet sitesinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilir.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika zaman tanınıyor, çoktan seçmeli 25 soru soruluyor.

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İstanbul Üniversitesi
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